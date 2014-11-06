沪综指小幅收涨 装备制造板块走强带动大盘探底回升

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月6日 - 中国股市沪综指周四小幅收涨，盘中振幅有所加大。分析师指出，早盘资源类板块下跌拖累大盘下探，午后则受装备制造板块走强带动探底回升，而整体量能仍保持较高水平，显示市场仍处于强势调整过程中。
沪综指.SSEC收报2,425.86 点，涨6.61点或0.27%；上证A股今日成交1,794亿元人民币，上日为2,017亿元。
“还是一个强势调整，收阳也是符合预期的。”中银国际证券策略分析师周荣华表示，目前市场板块分化依然明显，沪综指在短期持续上攻后需要进一步休整，休整过程中二线蓝筹和成长股出现轮动接力，市场整体仍维持强势格局。
西南证券首席策略分析师张刚则指出，尽管近期沪综指表现较好，但其他分类综合指数表现较差，中小板指数和创业板指数P并未突破前期高点，在目前获利盘丰厚的情况下，有资金逐渐离场的迹象。
中电电机(603988.SS)涨停报收、上海建工(600170.SS)收涨7.95%。
沪深300指数.CSI300收报2,506.067点，涨0.1%；沪深300指数期货主力11月合约CIFX4尾盘报2,513.8 点，升0.14%，成交792,859手。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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