焦点：投资者撤资致第三季全球股市市值缩水规模创纪录--美银美林

2015年9月23日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦10月2日 - 基金追踪公司EPFR Global和美银美林(BAML)数据显示，投资者第三季从美国和新兴市场股票基金累计撤出资金750亿美元，导致在此期间的全球股市价值缩水规模达到创纪录的10万亿(兆)美元。

EPFR Global周四晚些时候公布数据时称，欧洲和日本股票基金是仅有的两个在7-9月实现资金净流入的类别，很可能受央行扩大刺激的可能性激励。

据EPFR，第三季投资者从美国股票基金撤回352亿美元，年内迄今的流出规模累计达到1,380亿美元。

BAML称，再加上欧洲市场9月下跌，全球股市市值在此期间缩水10万亿美元，为纪录最大季度缩水规模。

该行称，全球股市市值目前为60万亿美元，降至两年低点，4月时达到71万亿美元的峰值。

美银美林在周报中使用EPFR数据称，最近一周全球股票基金赎回66亿美元；同期内欧洲股市下挫，主要受矿企嘉能可和德国汽车生产商大众汽车的棘手问题拖累。

但欧洲股票仍普遍受到欢迎。过去一周专注于欧洲的股票基金资金仅小幅流出2,000万美元，但第三季流入量升至313亿美元，相当于2013年全年纪录高位的190%。

EPFR还补充称，第三季日本股票基金资金流入量为250亿美元，为2002年伊始开始追踪数据以来最高季度水准。

数据显示，日本和欧洲股票基金年初迄今已分别吸纳564亿美元和1,045亿美元，远高于去年水准。美国第三季资金流出量为1,380亿美元，而去年同期流入量为320亿美元，高下立见。

EPFR称，“共同基金投资者持续相信受强大量化宽松政策支撑的市场和资产类别，”

但法国巴黎银行援引EPFR数据称，外界担心大众汽车排放丑闻对德国企业的影响，导致欧洲资金流在第三季季末前更偏好意大利和荷兰股票基金。

部分受上述问题的影响，欧洲投资级基金及垃圾级信用基金第三季亏损扩大，分别为8.24亿美元和6.17亿美元。

**避开债市和新兴市场**

第三季对中国经济的忧虑加剧，因中国股市大跌且中国安排人民币贬值，同时多数新兴市场经济数据证实了发展中国家经济持续放缓的忧心。

尽管全球经济成长前景脆弱，尤以中国和新兴经济体为甚，但美国联邦储备委员会(美联储/FED)虽未在9月升息，却可能会在12月升息。

第三季债券基金均呈净流出。全球债券基金流失169亿美元，美国和欧洲分别流出89亿和28亿美元。

美银美林指，过去一周债券基金流失74亿美元，为五周来最大净流出。

新兴市场股市和债市延续跌势，因有迹象显示，发展中国家经济疲势恐会久拖不决，甚至中国和巴西出现危机也不无可能。

第三季新兴市场股市资金外逃现象加剧，净流出规模达到397亿美元，使得年内迄今净流出598亿美元。亚洲受创最重，整体净流出规模超过200亿美元。

第三季新兴市场债券基金缩水150亿美元，去年前九个月净流出45亿美元。投资者连续10周净赎回，仅在过去一周就有14亿美元资金流出。

国际金融协会(IIF)周四表示，今年新兴市场的资金净流入或为负值，为1988年以来首次，凸显发展中国家面临问题的严峻程度。(完)