苹果若纳入道琼工业指数 会是何等光景？

路透纽约3月2日 - 苹果(AAPL.O)或许是史上市值最高的美国企业，但该公司至今还进不了道琼工业指数30档成分股的行列。

在股价屡创历史新高之际，苹果无法成为道指成分股或许不是什么大问题，但这显然对那些将投资与道指挂勾的人不利。道琼工业指数是在1896年创立，或许仍是当前世界上最广为人知的股票指数。

根据ETF.com数据，苹果去年6月将1股分拆为7股以来，包含股息发放在内投资报酬率超过43%，这段时间Nasdaq 100指数.NDX18.6%的投资报酬率中，有近乎三分之一是由苹果所贡献。反观同时期道指的总报酬率只有8.97%，表现也落后于标准普尔500指数的9.56%，苹果亦为标准普尔500指数成分股。

若去年6月由苹果替代道指30支成分股中除Visa之外的任何一支，涨幅都会更高。Visa(V.N)是唯一一支对道指正面影响大于苹果的个股。若用苹果取代表现落后的IBM(IBM.N)，则道琼工业指数的点位将比周五收盘价18,132.70点高出450点。IBM自苹果分拆股份后已经下跌超过13%。

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**指数不会轻易改动**

那么，为什么一家消费和科技领域的巨无霸企业无法被纳入道琼工业指数呢？要知道自2000年1月算起，苹果股价经分拆调整后录得高达3500%的惊人涨幅，而道指同期升幅不过是区区55%。

事实是，McGraw Hill Financial旗下的标普道琼指数(S&P Dow Jones Indices)部门很少会主动修改指数成分，通常是在发生重大公司事件后才不得不进行相应改变，比如一家成分股公司被收购等。

上一次指数调整是在2013年9月，当时是将美国铝业(AA.N)、惠普(HPQ.N)和美国银行(BAC.N)从指数中剔除，取而代之的是Visa、耐克(NKE.N)和高盛(GS.N)，这称得上多年来最大的变动之一。根据标普道琼指数当时的声明，之所以做出该决策，是因为三家被剔除公司的股价低迷，并且也需要对指数涵盖的行业范围多元化。

“标普不对未来可能进行的指数调整将涉及哪家具体公司予以评论。”标普道琼指数的董事总经理兼董事长David Blitzer说道。

**持续增长**

根据标普道琼指数在其网站的指导参考，“一家公司只有在拥有极佳口碑，表现出可持续增长态势，且能引起大多数投资者兴趣的情况下，它的股票才会被纳入指数。”就这些标准来看，苹果当然是全部合格。

此外，标普道琼指数称“具有充分的行业代表性也是选择指数成分股过程中要考虑的因素。”

截止1月底道指成分股中科技股比重占到9.47%，在九大组成类股中位列第五。标准普尔500指数成分股中，科技类股占到19.9%，这应有助于将苹果纳入标普。

在去年6月之前想将苹果股票纳入股指也要难得多，因为在苹果股票还没有分割前，其股价一直居高不下，在2012年曾一度触及705美元。道指是价格加权平均数，这意味着高价股对指数的影响更大。相较之下，标普和Nasdaq指数均是市值加权平均数。

许多将投资与涵盖层面较广的指数做连结的投资人，会使用标准普尔500指数(这类ETF规模达1.9万亿美元)、或是Nasdaq 100指数。不过的确也有部分投资人通过SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)等投资工具买进道琼指数，SPDR Dow Jones Industrial Average ETF目前市值约123.2亿美元，外界昵称为Dow Diamonds。

市场上也有杠杆操作型基金，希望将回报提高一倍甚至两倍，例如ProShares UltraPro Dow30(UDOW.K)。

不过追随道指投资的人，必须适应其指数架构所带来一些奇怪的影响。举例来说，股价高达271.30美元的道指成分股Visa上涨或下跌1%，其对于道指的影响力，是股价25.99美元的成分股通用电气(GE.N)的十倍以上。

自苹果去年6月分拆股票以来，Visa股价涨幅为28%，落后于苹果，且其市值不到苹果的四分之一。但由于Visa股价如此之高，若苹果同列道指成分股，其对于整体指数的影响力仍将不及Visa。不过当3月18日Visa一股拆成四股之后，情势就会有所改观。

若不计入股息，只有两支道指成分股的表现能够比得上苹果去年6月以来的约42%涨幅，他们分别为家得宝(HD.N)以及UnitedHealth Group Inc (UNH.N)，不过若以苹果取代这两支股票，其影响力会大于这两支个股，这时是因为苹果周五收盘价128.46美元，略高于这两支个股。(完)

(编译 张明钧/高琦/孙茉莉; 审校 李春喜/李爽/白云)

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