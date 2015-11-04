沪股通每日余额创近两个月新高 境外投资者趁好获利

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港11月4日 - 沪港通北向A股交易（沪股通）周三的每日额度余额创近两个月最高水平，反映境外投资者趁国内股市造好沽货获利。
根据港交所(0388.HK)沪港通专页显示，沪股通今天余额为151.91亿元人民币，为额度上限的116%，是自9月9日以来最高水平，反映卖盘成交金额多于买盘成交金额。
沪股通今天总成交金额为58.54亿元，属近一个月高位；买入及卖出分别为17.74亿元及40.8亿元。
中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。分析师称，今天“深港通”和两岸领导人“习马会”消息点燃市场热情，券商股及福建板块领涨，盘中热点板块明显增加，后市仍需关注增量资金入市情况和量能配合。
就深港通的开通时间，港交所与香港政府官员稍早均表示，现时仍在等符监管机构批准。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。