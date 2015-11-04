沪股通每日余额创近两个月新高 境外投资者趁好获利

路透香港11月4日 - 沪港通北向A股交易（沪股通）周三的每日额度余额创近两个月最高水平，反映境外投资者趁国内股市造好沽货获利。

根据港交所(0388.HK)沪港通专页显示，沪股通今天余额为151.91亿元人民币，为额度上限的116%，是自9月9日以来最高水平，反映卖盘成交金额多于买盘成交金额。

沪股通今天总成交金额为58.54亿元，属近一个月高位；买入及卖出分别为17.74亿元及40.8亿元。

中国股市沪综指周三放量收升4.3%至两个半月新高，并创一个半月最大单日涨幅。分析师称，今天“深港通”和两岸领导人“习马会”消息点燃市场热情，券商股及福建板块领涨，盘中热点板块明显增加，后市仍需关注增量资金入市情况和量能配合。

就深港通的开通时间，港交所与香港政府官员稍早均表示，现时仍在等符监管机构批准。（完）