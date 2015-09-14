焦点：市场波动性骤升对交易商而言过犹不及

路透伦敦9月11日 - 对于希望客户交易活动越多越好的券商和银行来说，市场动荡往往是一种福音。但最近的一波市场动荡却有可能意味着，投资者愈发担心长达六年的牛市会结束，这一轮牛市在很大程度上得益于央行屡次慷慨相助。

在今年多数时间里，超低成本的资金以及对全球经济复苏的信念支持着股市不断反弹。根据世界交易所联合会(World Federation of Exchanges)提供的数据，今年上半年全球成交量增长了36%，但如果不考虑上演过山车行情的中国内地股市，则全球成交量增幅则要小得多，仅为5%。

银行业已面临各种压力，从自动化程度提高、竞争加剧到危机后的监管不一而足，而成交量的增长则帮助银行增加了交易收入。研究机构Coalition的数据显示，今年上半年10大投行来自股市方面的收入增长了18%，至250亿美元。

上个月受中国市场影响，VIX波动率指数.VIX创下2008-2009年以来最高水平；但此后资金流逐渐枯竭，日经指数.N225、标准普尔500指数.SPX等主要股指的日波动幅度在3%-8%之间。

“总体来说波动性对交易台来说通常是件好事，但当日股一夜飙涨8%，甚或华尔街股市暴跌400点时，风险就太大了，”Sanlam证券的交易主管Mark Ward表示。

这可能已对投资银行造成一些苦痛，即便仍在可控范围内。虽然抑制冒险已然降低银行对自营交易的曝险，但摩根大通分析师上周警告，8月惨烈的卖压可能已造成损失，打击未来的交易。

“投行对市场波动并非免疫，”他们在客户报告中指出。除了获利受损，分析师也预测第三季股票及固定收益方面的营收将出现两位数的跌幅。

市场恐慌指标大幅上扬，也要归咎于类似的基本面及技术面的因素。中国经济放缓让市场大为惊恐，时值美联储考虑自2008年金融危机后首度升息，而追踪趋势的程式交易又令跌幅扩大。

据美银美林周五的研究报告显示，不论原因为何，全球股票基金的资金流动今年迄今已呈净流出。策略分析师表示，系统还没遭受重大冲击，但投资人已经在抱怨市场无法进行交易，而且感觉到流动性不足。

德意志银行董事总经理Nick Lawson周五在客户报告中称：“波动性增加以及(围绕美联储)的不确定性...导致资金流降至极低水平，就单一股票交易以及衍生品销售来看都缺乏能推动市场方向的成交量。”

当前这股波动是否打乱交易收入的回升，目前尚言之过早。

“在经历这么大的波动后，尚没有明显正面迹象表明成交量会很快拉回...不过相较趋势逆转而言，这或许是个短暂停顿。”咨询机构Greenwich Associates副总裁Craig Viani说道。

业内观察人士称，损失可能会在5,000-6,000万美元可控区间。

就很多不同方式来看，最稳妥押注就是波动性本身。Crossbridge Capital的Manish Singh说道，他利用波动性相关的衍生品操作，应对美联储本月政策会议。

“无论美联储是按兵不动还是紧缩政策...预期波动性仍然偏高。”德意志银行的Lawson说道。(完)

(编译 孙国玉/龚芳/孙茉莉; 审校 徐文焰/王丽鑫/张若琪)

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