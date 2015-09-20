美股一周展望：美联储不升息决议 派息股及房屋类股将得到喘息

9月17日，纽交所内的电视正播放美联储叶伦讲话。 REUTERS/Lucas Jackson

路透纽约9月18日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)不升息的决议，或许引发了新的震荡及股市抛盘，但也为派息类股及房屋类股带来喘息的空间。

如今10年期美债收益率约为2.14%，整体标准普尔500的股息收益率则有2.2%，这应该能吸引追捧收益且相信利率将暂时维持在低位的投资人。

一些领域的股息收益率要高上许多。举例而言，电讯服务企业的收益率高达5.35%。

自从美联储宣布决议以来，公共事业及不动产投资信托(REITs)已出现进展。标普公共事业类股.SPLRCU尽管周五小跌，但却是美联储决议出炉以来表现最好的版块。

“我们可能处于更长较低利率的环境，而且...一些带有收益率的类股，无论是REIT或者公共事业股及其他派息股，之前已遭遇卖盘，如今或许终将找到底部，并吸引一些资金流入，”FederatedInvestors资深投资组合主管Stephen Gutch表示。

“它们因有较高的收益率而受到重视，因此我认为目前它们是有吸引力的。”

由于它们与债券相竞争，因此大型派息股在近几年已因超低利率环境而受益，标普公共事业指数在2014年大涨了24.3%，在标普所有类股中表现最佳。

今年公共事业类股回落，因美联储升息前景推升美债收益率。但如今美联储按兵不动，该类股或许重获青睐。

“公共事业类股的收益率在4-5%之间，我认为其反映了正常10年券预估4%或5%的收益率，公共事业类股还有一些获利成长空间，”晨星股票收益策略主管Josh Peters表示。

尽管在震荡市场中派息类股提供某种保护，但它们绝对无法躲过市场的跌宕起伏冲击。分析师们表示，震荡很可能持续，因投资人重新评估了利率前景及全球经济成长展望。

“我认为我们已从只应逢低买入的市场，进入到一个也要逢高卖出的市场，”Cantor Fitzgerald首席市场策略师Peter Cecchini在研究报告中表示。

另一个可望因长期低利率而受惠的版块是房市，持续偏低的利率展望对抵押贷款人有利。

美联储主席叶伦周四表示，随着就业市场及收入成长的改善，房屋需求应该也会随之升高。

今年房屋类股的表现优于大盘，PHLX房屋指数.HGX上涨10.9%，标普500指数则是下滑4.5%。

下周将公布的成屋和新屋销售报告可能影响Lennar (LEN.N)或 PulteGroup (PHM.N)等个股走势。(完)

(编译 戴素萍 审校 李爽)

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