建议年初先持币观望 关注美股和港股抄底机会--盈峰资本

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透上海1月11日 - 在美国进入加息周期且人民币汇率贬值预期下，中国私募资产管理机构--盈峰资本海外投资部投资总监朱明周一指出，今年的海外投资策略中，美国经济和美国资产仍值得看好。不过当前美股估值偏贵，建议目前先持币观望，待美股回调到位后再介入。
他预期，美国大盘指标股短期有10-15%的下跌空间。他还认为，相对全球其他国家，中国经济基本面尚属不错。一旦外界对于中国产能出清和经济转型的预期清晰后，估值较低的中资蓝筹股亦有不错的上涨空间。
“美股需要先把估值泡沫消化一部分，再按盈利扩张的逻辑反弹。”他在接受路透电话采访时表示，美国加息确认了经济回升，其对资本市场的效应将是：资金成本的提高将令股票估值下修，但经济回升将令企业盈利扩张。
新年第一周，美股出现较大回调，创下历史上最差年度开局，其中道琼斯指数.DJI周跌幅达6.2%，标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC分别下跌6%和7.3%。而香港恒生指数.HSI上周亦大跌6.7%，创下逾四年来最大单周跌幅。
由朱明管理的对冲基金--Infore Capital Master Fund去年全年回报率为18%，在同类基金中名列前茅，亦领先于国内QDII（合格境内机构投资者）基金。
虽然香港蓝筹股的市盈率目前已跌至底部区域，不过他并不认为目前是出手良机，“港股中的金融股和地产股与中国宏观经济密切相关，业绩的弹性相当大。只有外界对中国经济预期出现改观，才有可能带来较好的出手机会。”
他还指出，港股市场还存在一个投资机会，即优质小盘股。这些股票因公司治理或业务成长得不到市场认同，估值相对便宜。从去年开始，一些大陆上市公司开始关注甚至并购这些小盘港股，一来是进行业务互补和海外布局，二来可降低其本身的高市盈率。这种趋势今年料还会延续。
他认为，陆资并购意味着优质小盘港股的价值得到认可，公司治理亦得到陆资大股东的背书，而且还存在全面私有化的预期，这些小盘股的估值有望提升。
盈峰资本目前管理资产规模约50亿元人民币，主要出资人是美的集团家族，并是国内第三大基金管理公司--易方达基金管理公司的并列第一大股东。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。