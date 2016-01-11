建议年初先持币观望 关注美股和港股抄底机会--盈峰资本

路透上海1月11日 - 在美国进入加息周期且人民币汇率贬值预期下，中国私募资产管理机构--盈峰资本海外投资部投资总监朱明周一指出，今年的海外投资策略中，美国经济和美国资产仍值得看好。不过当前美股估值偏贵，建议目前先持币观望，待美股回调到位后再介入。

他预期，美国大盘指标股短期有10-15%的下跌空间。他还认为，相对全球其他国家，中国经济基本面尚属不错。一旦外界对于中国产能出清和经济转型的预期清晰后，估值较低的中资蓝筹股亦有不错的上涨空间。

“美股需要先把估值泡沫消化一部分，再按盈利扩张的逻辑反弹。”他在接受路透电话采访时表示，美国加息确认了经济回升，其对资本市场的效应将是：资金成本的提高将令股票估值下修，但经济回升将令企业盈利扩张。

新年第一周，美股出现较大回调，创下历史上最差年度开局，其中道琼斯指数.DJI周跌幅达6.2%，标普500指数.SPX和纳斯达克指数.IXIC分别下跌6%和7.3%。而香港恒生指数.HSI上周亦大跌6.7%，创下逾四年来最大单周跌幅。

由朱明管理的对冲基金--Infore Capital Master Fund去年全年回报率为18%，在同类基金中名列前茅，亦领先于国内QDII（合格境内机构投资者）基金。

虽然香港蓝筹股的市盈率目前已跌至底部区域，不过他并不认为目前是出手良机，“港股中的金融股和地产股与中国宏观经济密切相关，业绩的弹性相当大。只有外界对中国经济预期出现改观，才有可能带来较好的出手机会。”

他还指出，港股市场还存在一个投资机会，即优质小盘股。这些股票因公司治理或业务成长得不到市场认同，估值相对便宜。从去年开始，一些大陆上市公司开始关注甚至并购这些小盘港股，一来是进行业务互补和海外布局，二来可降低其本身的高市盈率。这种趋势今年料还会延续。

他认为，陆资并购意味着优质小盘港股的价值得到认可，公司治理亦得到陆资大股东的背书，而且还存在全面私有化的预期，这些小盘股的估值有望提升。

盈峰资本目前管理资产规模约50亿元人民币，主要出资人是美的集团家族，并是国内第三大基金管理公司--易方达基金管理公司的并列第一大股东。（完）