对冲基金Third Point增持阿里巴巴至1,000万股

苹果市值超过8,000亿美元 为美国公司开创先河
路透纽约5月9日 - iPhone手机制造商苹果周二成为首支市值超越8,000亿美元的美国公司，距离其跨越7,000亿美元大关刚刚过去两年多一点。
路透纽约2月13日（记者 Luciana Lopez） - 周五晚间的监管文件显示，知名对冲基金Third Point在去年四季度增持阿里巴巴(BABA.N)。
Daniel Loeb执掌的Third Point所持有的阿里巴巴股票增加38.9%至1,000万股。
Third Point还新买入了500万股花旗(C.N)。
周五公布的另外一份监管文件显示，David Tepper执掌的对冲基金Appaloosa Management去年四季度清仓所持的阿里巴巴股份。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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