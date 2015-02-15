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国际财经 | 2015年 2月 15日 星期日 12:01 BJT

对冲基金Third Point增持阿里巴巴至1,000万股

路透纽约2月13日（记者 Luciana Lopez） - 周五晚间的监管文件显示，知名对冲基金Third Point在去年四季度增持阿里巴巴(BABA.N)。

Daniel Loeb执掌的Third Point所持有的阿里巴巴股票增加38.9%至1,000万股。

Third Point还新买入了500万股花旗(C.N)。

周五公布的另外一份监管文件显示，David Tepper执掌的对冲基金Appaloosa Management去年四季度清仓所持的阿里巴巴股份。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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