对冲基金Third Point增持阿里巴巴至1,000万股

美元受美国收益率上升提振 因风险意愿增强

路透纽约5月9日 - 美元兑日圆周二攀升至近两个月高位，因法国大选结束后风险意愿改善，且投资者聚焦在美国联邦储备委员会(美联储/FED)的货币政策和近期再度升息的可能性。