熊猫烟花拟更名为熊猫金控 推进向互联网金融转型

路透上海3月24日 - 中国一些传统企业正加快向互联网产业转型。中国烟花制造企业--熊猫烟花集团股份有限公司(600599.SS)周二稍晚刊登公告称， 考虑到烟花行业现状及互联网金融良好的行业前景，公司将以互联网金融领域作为公司未来重点发展方向，公司名称拟变更为熊猫金控。

公告称，烟花业务仍为公司主要业务，互联网金融等业务所占比例较小，但已有逐步升高的趋势。考虑到烟花行业现状及互联网金融良好的行业前景，公司决定进行多元化布局，以互联网金融领域作为公司未来重点发展方向。为充分体现公司发展战略目标，推动企业转型升级，适应产业结构调整发展的要求，因此提出更名。

不过公告亦指出，旗下互联网金融等业务尚处于初创发展阶段，相对公司整体业务量所占比例较小，且尚未实现盈利。 而且互联网金融行业情况瞬息万变，竞争较为激烈，公司转型升级将面临诸多挑战和风险，如金融业务运作、投融资策划及金融服务等方面的管理经验缺乏、专业人才缺乏等，公司是否转型成功具有不确定性。

熊猫烟花去年7月推出P2P平台银湖网，去年底将其注册资本由1亿元增至2亿元。近日公司公布一系列投资计划，公司拟由子公司熊猫资本管理公司投资1亿元设立熊猫金融信息，投资1亿元设立熊猫众筹，投资2亿元设立熊猫小贷。

其中，熊猫金融信息将在各社区建立金融信息服务点，开拓社区投融资渠道。熊猫众筹拟建立以产品众筹和股权众筹相结合的综合性众筹平台。熊猫小贷将基于银湖网，为优质中小微企业及客户提供小额贷款融资和咨询服务。

熊猫烟花自3月初以来持续停牌，因其正筹划重大事项，上一交易日该股收报36.71元。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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