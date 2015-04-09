中州证券今年拓展互联网金融及海外业务 拟并购香港券商

路透上海4月9日 - 中国中型券商--中州证券（国内称中原证券）(1375.HK)董事长菅明军周四表示，今年公司工作重点包括拓展互联网金融业务和海外业务，并争取今年底实现公司回归A股市场。公司正在筹划收购香港金融机构来加速海外业务的拓展，第一步是并购一家香港券商。

他在上海接受记者采访时指出，受益于A股市场牛市行情，公司今年以来各项业务呈现全面增长势头，尤其是经纪、资本中介等业务，因此对今年全年公司净利情况表示乐观。为配合公司业务发展需要，公司计划多渠道融资，下半年或会推进增发H股。

他表示，设立香港子公司已通过中国证监会批准，目前正向香港证监会申请业务牌照，预计该子公司上半年开业经营。中原证券希望香港子公司当年开业，当年实现盈亏平衡。香港子公司将稳扎稳打，从经纪业务起步，未来逐步扩张至孖展融资、投行等业务。

“我们对香港业务不熟，人脉不广，需要收购一个香港本地券商，双方优势都能发挥出来。”他透露，目前投行界已推荐了一些目标，收购谈判正在进行之中。

互联网金融是菅明军今年亲自负责的工作之一，他介绍称，公司已规划好三步走的互联网金融战略，第一步是建立公司互联网证券平台，实现业务全面线上化；第二步是通过广泛与各家互联网公司合作，实现公司互联网证券平台与互联网公司的对接；第三步是成立互联网金融公司，全面开展互联网金融业务。

他说，目前第一步已经完成，现在正加快平台的建设完善、各项业务的线上化发展，加强与外部机构合作，以及探索创新互联网金融模式等。公司已推出“中原E融-小额股票质押”、“中原E众筹”等创新产品，未来将有更多互联网金融产品推出。

融资融券是中原证券近一年来的业绩成长亮点，公司在该业务上投入的资金由去年6月上市前的约27亿元人民币提高至今年3月末的112亿元，成长非常迅速。他认为，未来该业务发展空间仍十分巨大，按现在监管要求的50万元融资融券业务门槛，公司目前仅开发了三分之一的符合资质客户。

拓展包括融资融券等资本中介业务，当然离不开外部融资。据他介绍，中原证券近期已发行公司债和短期公司债，近期计划发行次级债，股权融资方面包括筹划中的H股增发及A股首次公开发行（IPO）。

中原证券A股IPO申请去年12月已获中国证监会受理，正在排队等待审批。公司计划发行A股不超过8亿7,720.5万股，不超过扩大后总股本的25%，募资全部用于补充公司的营运资金。

中原证券去年实现净利5.62亿元，同比增长122.3%；每股收益0.24元。周三稍晚公司公布今年3月财务数据，当月未经审计的净利为1.67亿元，环比增长149%，若与去年上半年月均4,100万净利计算，同比增幅达444%。以此推算，中州证券一季度实现净利3.24亿元，同比增长252%。

中州证券周四收报8.78港元，涨0.50港元或6.04%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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