美国个股：对冲基金Third Point增持阿里巴巴至1,000万股

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约2月13日 - 周五晚间的监管文件显示，知名对冲基金Third Point在去年四季度增持阿里巴巴 。

Daniel Loeb执掌的Third Point所持有的阿里巴巴股票增加38.9%至1,000万股。

Third Point还新买入了500万股花旗 。

周五公布的另外一份监管文件显示，David Tepper执掌的对冲基金Appaloosa Management去年四季度清仓所持的阿里巴巴股份。(完) 编译：李富强 发稿：王燕焜