瑞东复牌股价大涨 马云旗下云锋入股账面获利260亿港元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月1日 - 获中国阿里巴巴(BABA.N)主席马云旗下云锋金融控股入股成控股股东的瑞东集团(0376.HK)，周一复牌后股价开盘暴涨近1.8倍，其后升幅虽略收窄，但以现价计云锋金融所持股份账面获利仍高达260亿港元。
停牌一个多月的瑞东集团公告称，云锋金融及其他投资者在5月7日与公司订立股份认购协议，按每股2港元认购共19.4252亿股新股，涉资38.85亿港元。其中云锋金融控股持股73.21%的附属公司Jade Passion认购当中的13.43亿股，相当于经扩大后已发行股本约56%。
股份认购价较瑞东集团停牌前最后报价9港元大幅折让77.78%。云锋金融认购股份设有18个月禁售期。
瑞东集团复牌高开178%于25港元，其后涨幅收窄，香港时间09:32涨139%至21.5港元。
瑞东集团主要业务为证券经纪、配售及包销，以及提供顾问和谘询服务。
云锋金融由虞锋及马云分别拥有60%及40%的股权。
是次认购公司股新股的其他投资者包括Harbour Yields、Violet Passion、Gentle Bright 及Chosen Global，他们合共认购约6亿股瑞东新股。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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