中国全国政协原副主席苏荣被双开 涉嫌受贿罪等移送司法机关

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透北京2月16日 - 中国中纪委周一称，全国政协原副主席苏荣严重违纪违法，决定给予其开除党籍、开除公职处分（双开）；将其涉嫌受贿、滥用职权犯罪问题、线索及所涉款物移送司法机关依法处理。
中纪委网站表示，经立案调查，苏荣违反组织、人事纪律，个人擅自改变组织决定；利用职务上的便利，在干部选拔任用、企业经营等方面为他人谋取利益，收受巨额贿赂；滥用职权，造成国有资产重大损失；未落实党风廉政建设主体责任，对江西省出现的严重腐败问题负有主要领导责任。
“苏荣的上述行为已构成严重违纪违法，其中受贿、滥用职权问题涉嫌犯罪。”中纪委称。
去年年中，时任中国人民政治协商会议第十二届全国委员会副主席的苏荣因涉嫌严重违纪违法接受调查，随后被免去政协副主席职务，并被撤销全国政协委员资格。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。