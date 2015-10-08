福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月8日 - 中国中央纪委监察部网站周三晚间公告称，福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪接受组织调查。
现年53岁的苏树林现任福建省委副书记，省政府省长、党组书记。2007年8月任中国石油化工集团公司总经理、党组书记兼中国石油化工股份有限公司董事长(0386.HK)(600028.SS)；2011年3月出任中共福建省委委员、常委、副书记。
苏树林也是中共十六大、十七大、十八大代表，中共第十六届、十七届中央候补委员，第十八届中央委员。第十一届全国人大代表。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。