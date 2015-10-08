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时事要闻 | 2015年 10月 8日 星期四 08:59 BJT

福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

路透北京10月8日 - 中国中央纪委监察部网站周三晚间公告称，福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪接受组织调查。

现年53岁的苏树林现任福建省委副书记，省政府省长、党组书记。2007年8月任中国石油化工集团公司总经理、党组书记兼中国石油化工股份有限公司董事长(0386.HK)(600028.SS)；2011年3月出任中共福建省委委员、常委、副书记。 　

苏树林也是中共十六大、十七大、十八大代表，中共第十六届、十七届中央候补委员，第十八届中央委员。第十一届全国人大代表。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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