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国际财经 | 2014年 7月 4日 星期五 09:55 BJT

富士重工业因制动管路锈蚀问题在美国召回660,238辆汽车

路透底特律7月3日 - 美国安全监管机构周四宣布，富士重工业(7270.T)旗下斯巴鲁美国公司(Subaru of America)将召回660,238辆在美国气候较冷的州注册的汽车，因制动管路存在锈蚀可能。

美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)报告称，制动管路锈蚀可能导致制动液泄漏，刹车效果不佳，增大车祸风险。

NHTSA称，受影响的车型包括2009-2013年产森林人(Forester)、2008-2011年产翼豹(Impreza)、2008-2014年产翼豹WRX/STI、2005-2009年产傲虎(Outback)以及2005-2009年产力狮(Legacy)。

未能立即联系到斯巴鲁公司方面对此次召回置评或透露美国以外地区是否存在召回情况。

NHTSA网站也未提及与此问题有关的车祸、受伤或死亡事件。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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