斯巴鲁因照明灯问题在美国召回63.4万辆汽车

路透1月3日 - 根据提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件内容,斯巴鲁（Subaru）正在美国最多召回63.4万辆汽车,因其照明装置可能有引发冒烟或着火的问题.

这次召回可能受到波及的是部分2009-2012年出厂的Forester汽车车款,所有2010-2012年出厂的所有Legacy和Outback汽车车款,以及部分年份2006-2012年的Tribeca汽车车款.

根据NHTSA的文件,受到召回影响的633,842辆汽车,可能有配备附加的门下地面照明灯.

斯巴鲁一发言人士表示,此次召回的汽车中只有53,999辆配备此类照明,但由于斯巴鲁并不知道是哪些汽车有照明灯配备,因此大多数的车主都必须要提高警觉.

该发言人士表示,目前没有这方面的意外或伤害传出,但有一起冒烟事故.

NHTSA表示,当照明灯或连接器曝露在像是有舖路盐在里头的水花所产生的电解湿气时,可能就会发生短路的情况.这可能会产生能够溶化塑胶的热气,导致冒烟或着火.(完)

(编译 戴素萍; 审校 张明钧)

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