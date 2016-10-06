（更正）富士重工业召回约10万辆斯巴鲁汽车 以修复空气泵开关

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
（英文原文第二段有误，应为“Impreza”和“Forester”，而非“Imprezza”和“Forrester”）
路透东京10月6日 - 日本富士重工业(7270.T)周四表示，正在日本召回大约10万辆斯巴鲁(Subaru)品牌的汽车，以修复位于主保险盒内的一个空气泵开关问题。
这次召回涉及的车款包括2006-2013年生产的Legacy和Impreza，以及Exiga和Forester跨界运动型车(运动休旅车，SUV)。
富士重工业表示，亦在计划在海外召回有关车型，但拒绝给出更多细节。(完)
(编译 张涛；审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。