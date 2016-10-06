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国际财经 | 2016年 10月 6日 星期四 15:45 BJT

（更正）富士重工业召回约10万辆斯巴鲁汽车 以修复空气泵开关

（英文原文第二段有误，应为“Impreza”和“Forester”，而非“Imprezza”和“Forrester”）

路透东京10月6日 - 日本富士重工业(7270.T)周四表示，正在日本召回大约10万辆斯巴鲁(Subaru)品牌的汽车，以修复位于主保险盒内的一个空气泵开关问题。

这次召回涉及的车款包括2006-2013年生产的Legacy和Impreza，以及Exiga和Forester跨界运动型车(运动休旅车，SUV)。

富士重工业表示，亦在计划在海外召回有关车型，但拒绝给出更多细节。(完)

(编译 张涛；审校 艾茂林)

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