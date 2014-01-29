俄罗斯驻苏丹总领事及夫人遇刺受伤--警方

路透喀土穆1月28日 -喀土穆警方称，俄罗斯驻苏丹一名外交官及夫人周二在苏丹首都喀土穆遇刺受伤，作案男子由于其兄弟在中非共和国死亡而发怒行凶。

警方在一份声明中表示，俄罗斯驻苏丹总领事及其夫人被刺伤，行凶男子误以为他们来自向他祖国派遣部队的国家。

警方称，总领事及其夫人伤势平稳。

中非共和国与苏丹接壤，去年3月反政府武装联盟“塞雷卡”（Seleka）攻入首都班吉，导致该国陷入混乱，伤亡和抢劫事件不断。

法国随后向该国派遣部队，以保护法国公民并支援试图制止暴力活动的非洲维和人员。欧盟也承诺派遣部队，但俄罗斯并没有派出军队。

警方称，行凶男子对警方表示，他的兄弟是“被来自某一欧洲国家的军队”所杀。

警方声明称：“该名男子只是为他死去的兄弟报仇，并无其它动机。”

俄罗斯驻喀土穆大使馆的执勤官员表示他无法对此事发表评论。无法立即联系到俄罗斯外交部对此置评。（完）

编译：王琛 发稿：程芳

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