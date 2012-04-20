苏丹总统称将武力教训南苏丹

路透喀土穆/朱巴4月19日电（记者 Khalid Abdelaziz and Ulf Laessing）---南苏丹占领了一个存有争议产油区，苏丹总统巴希尔周四表示，将“使用武力给南苏丹最後的教训”。这几乎相当於向南苏丹宣战。

南苏丹指责巴希尔策划种族灭绝，表示将会奋起抵抗保护其人民。

自苏丹去年分裂成两个国家以来，两国之间暴力冲突不断，引发外界担心他们可能公开宣战。

苏丹与南苏丹都是穷国，冲突导致支撑两国经济的石油生产几乎全部陷入停滞。

“这些人（南苏丹领导人）还没理解，我们将使用武力给他们最後的教训。对於国土，我们寸土不让，不管是谁向苏丹伸手，我们都会给他砍掉，”巴希尔在北科尔多凡省首府欧拜伊德（El-Obeid）举行的一个集会上说道。

南苏丹上周占领了位於两国边境附近存有争议的黑格里格（Heglig）油田，称这是他们的固有领土，并表示只有在联合国部署中立部队的情况下才会从该地撤离。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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