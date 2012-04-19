苏丹总统巴希尔扬言“解放”南苏丹

苏丹总统巴希尔周三扬言要将南苏丹从其执政党的统治中“解放”出来，这令两国在发生严重边境冲突後的口水战急剧升级。南苏丹去年7月脱离苏丹独立以来，外界对两国间的暴力冲突日益担忧。南苏丹上周占领争议的产油区黑格里格，导致苏丹议会本周一宣布该国为敌人，并呼吁尽快夺回黑格里格地区。路透