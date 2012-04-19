苏丹总统巴希尔扬言“解放”南苏丹

路透喀土穆/朱巴4月18日电（记者 Alexander Dziadosz/Ulf Laessing）---苏丹总统巴希尔（Omar Hassan al-Bashir）周三扬言要将南苏丹从其执政党的统治中“解放”出来，这令两国在发生严重边境冲突後的口水战急剧升级。

自南苏丹去年7月脱离苏丹独立以来，外界对两国间的暴力冲突日益担忧。国际社会已经敦促两国停止战斗。

南苏丹上周占领了存在争议的产油区黑格里格（Heglig），这导致苏丹议会本周一宣布该国为敌人，并呼吁尽快夺回黑格里格地区。

巴希尔对执政党全国大会党（NCP）成员发表了措辞激烈的演讲，他在演讲中多次将南苏丹执政党--苏丹人民解放运动（SPLM）称作“害虫”。

“我们的主要目标是将南苏丹人民从SPLM手中解放出来，这是我们对南苏丹人民负有的责任，”巴希尔说。

他预言几小时内会从黑格里格传来“好消息”，但亦表示在南苏丹执政党垮台前紧张局势不会结束。但他没有透露具体详情。

“事情起源於黑格里格，但会在喀土穆或朱巴结束，”巴希尔说。

巴希尔发表讲话後不久，南苏丹军方--苏丹人民解放军（SPLA）发言人称，南苏丹部队已击退了对黑格里格“一次非常大的进攻”。苏丹方面尚未对此置评，也没有独立第三方证实此事。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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