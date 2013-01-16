四名在苏丹被劫持的中国工人获释

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透喀土穆1月16日（记者 Khalid Abdelaziz） - 中国及苏丹官员和外交人士周三称，上周末在苏丹西部达尔富尔（Darfur）地区被劫持的四名中国工人均已经获释。
上周六，在一家公路建设公司工作的这四名中国工人在北达尔富尔al-Fasher地区附近被不明身份武装分子劫持，四人中有一人是工程师，另外三人是司机。一同被劫持的还有五名苏丹工人。
中国驻苏丹大使罗小光告诉路透，在与绑匪进行了激烈的谈判后，苏丹政府设法救出了这四名中国工人，且他们身体状况良好。
北达尔富尔官员Mohammed Suleiman Rabih称，获释的四名中国工人已经移交给国际维和部队UNAMID。
相关官员拒绝透露营救详情。UNAMID证实获释的中国工人已抵达其在南达尔富尔的一个驻地，但也拒绝透露详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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