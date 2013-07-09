中国向苏丹提供7亿美元贷款建机场

路透喀土穆7月8日 - 苏丹国家媒体SUNA周一称，中国向苏丹提供7亿美元贷款，在其首都喀土穆建设新的机场，凸显中国与苏丹间的紧密联系。

报道称，苏丹官员与中国进出口银行签署了五年期贷款协议。机场将于年底动工，工期三年。

外交官们表示，中国等到苏丹同意允许南苏丹石油通过苏丹港口运输后才给予贷款。中国企业在南北苏丹的油田都占主导地位，分析师称，部分石油用于偿还中国提供的开发援助。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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