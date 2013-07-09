中国向苏丹提供7亿美元贷款建机场

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透喀土穆7月8日 - 苏丹国家媒体SUNA周一称，中国向苏丹提供7亿美元贷款，在其首都喀土穆建设新的机场，凸显中国与苏丹间的紧密联系。
报道称，苏丹官员与中国进出口银行签署了五年期贷款协议。机场将于年底动工，工期三年。
外交官们表示，中国等到苏丹同意允许南苏丹石油通过苏丹港口运输后才给予贷款。中国企业在南北苏丹的油田都占主导地位，分析师称，部分石油用于偿还中国提供的开发援助。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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