苏丹经济危机让一些中国公司很受伤

焦点：日本央行乐观评价国内经济 尽管特朗普不确定性令人担忧
路透东京4月10日 - 日本央行对国内各地区经济的评估为近十年来最为乐观，尽管部分企业警告称，有关美国总统特朗普贸易政策的不确定性可能影响资本支出计划。
路透苏丹乌姆杜尔曼7月10日（记者 Ulf Laessing） - 中国服装批发商Chan Cui Xiao与一名苏丹商人签了一份彩色床单出口合同，他当时确信自己能赚很多钱。
几个月后，他陷入了严重的财务困境。他将货物发到了苏丹，可是对方并没有付款，他赶往苏丹试图找到这名商人。
该苏丹人曾向Chan出示过银行的信用单据。Chan在埃及和其他阿拉伯国家也是这样做生意的，因此他觉得出口货物是安全的。
“我亏了20万美元，但找不到这名苏丹人。他给我的电话号码和地址都是假的。”Chan在乌姆杜尔曼一名中国人开的服装店里说道。
亏钱的不只Chan一个人。在乌姆杜尔曼，至少10名中国服装商人称苏丹合作伙伴没有付钱。他们中的一些人从中国来到苏丹，在街头摆摊销售自己的货。
另外一些人则忙于发起法律诉讼，但分析师们认为，苏丹法律体系不健全意味着他们追回货款的机会很渺茫。
南苏丹2011年独立后，苏丹失去了大量的石油生产，一直在匆忙应对经济危机。因为石油收入是财政收入和外汇储备的主要来源，很多苏丹进口商无法获得美元支付外国供应商。
中国贸易商的损失让人对苏丹恢复经济的能力感到担忧。
中国是苏丹主要的贸易伙伴。1997年，美国因人权问题对苏丹实施贸易禁运，导致西方企业避开苏丹，中国成为苏丹的生命线。
尽管苏丹存在冲突、腐败和居高不下的通胀，中国企业仍在苏丹承建运输和通讯基础设施项目，并对苏丹出口肥皂、电源插座、内衣和大米等日常用品。
目前尚无大型中国企业撤出的迹象，但如果资金问题持续加剧在此开展业务的风险，可能会延缓、甚至损害苏丹吸引更多外国投资，开发矿产和农业资源并克服国际制裁的计划。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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