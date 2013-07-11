苏丹经济危机让一些中国公司很受伤

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透苏丹乌姆杜尔曼7月10日 - 中国服装批发商Chan Cui Xiao与一名苏丹商人签了一份彩色床单出口合同，他当时确信自己能赚很多钱。
几个月后，他陷入了严重的财务困境。他将货物发到了苏丹，可是对方并没有付款，他赶往苏丹试图找到这名商人。
该苏丹人曾向Chan出示过银行的信用单据。Chan在埃及和其他阿拉伯国家也是这样做生意的，因此他觉得出口货物是安全的。
“我亏了20万美元，但找不到这名苏丹人。他给我的电话号码和地址都是假的。”Chan在乌姆杜尔曼一名中国人开的服装店里说道。
亏钱的不只Chan一个人。在乌姆杜尔曼，至少10名中国服装商人称苏丹合作伙伴没有付钱。他们中的一些人从中国来到苏丹，在街头摆摊销售自己的货。
另外一些人则忙于发起法律诉讼，但分析师们认为，苏丹法律体系不健全意味着他们追回货款的机会很渺茫。
南苏丹2011年独立后，苏丹失去了大量的石油生产，一直在匆忙应对经济危机。因为石油收入是财政收入和外汇储备的主要来源，很多苏丹进口商无法获得美元支付外国供应商。
中国贸易商的损失让人对苏丹恢复经济的能力感到担忧。
中国是苏丹主要的贸易伙伴。1997年，美国因人权问题对苏丹实施贸易禁运，导致西方企业避开苏丹，中国成为苏丹的生命线。
尽管苏丹存在冲突、腐败和居高不下的通胀，中国企业仍在苏丹承建运输和通讯基础设施项目，并对苏丹出口肥皂、电源插座、内衣和大米等日常用品。
目前尚无大型中国企业撤出的迹象，但如果资金问题持续加剧在此开展业务的风险，可能会延缓、甚至损害苏丹吸引更多外国投资，开发矿产和农业资源并克服国际制裁的计划。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686