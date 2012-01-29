苏丹反叛武装称扣押29名中国工人

路透喀土穆1月29日电---苏丹边境产油区南科尔多凡州的反叛武装周日称，他们与苏丹政府军交战後，扣押了29名中国工人，理由是为了这些工人自身的安全。

自去年6月以来，苏丹政府军一直与南科尔多凡州的反叛武装--苏丹人民解放运动北方局（SPLM-N）作战。去年9月时，战火已经蔓延至北部的青尼罗州（Blue Nile）。南科尔多凡州与新独立的南苏丹毗邻。

SPLM-N发言人称：“我们在昨日与政府军交战後扣押了29名中国工人。这些人的健康状况良好，我们扣押他们是为了他们自己的安全，因政府军试图再次发动袭击。”

苏丹政府军方面称，反叛武装袭击了一家中国建筑公司在南科尔多凡州Abbasiya镇和Rashad镇之间的一处工地，还抓捕了70位平民。

政府军发言人Sawarmi Khalid Saad称，“被抓捕的多数是中国人。他们（反叛武装）正在将目标对准平民。”

中国外交部发言人刘为民就此事答记者问时表示，中方敦促苏方在确保中方人员安全的前提下积极开展搜救。

SPLM目前是南苏丹的执政党，其否认支持北部SPLM势力越境。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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