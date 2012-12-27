苏丹将从中石油集团获得大额贷款--报导

路透喀土穆12月27日 - 苏丹官方通讯社SUNA在其网站报道称，苏丹将从中国石油天然气集团公司获得一笔大额贷款。中石油集团是苏丹的主要石油运营商。

报道称，苏丹财长Ali Mahmoud没有透露贷款的详情，但表示这笔贷款会帮助苏丹稳定经济和汇率。因石油储量的绝大部分被南苏丹分走，苏丹经济遭受重创。

Mahmoud称，这笔贷款会“促使苏丹经济结构发生巨变”。

他还称，中石油集团已同意将苏丹之前贷款的还款期限展期五年。暂未能获得中石油集团的评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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