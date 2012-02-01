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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 09:05 BJT

中国敦促苏丹尽快营救遭劫持工人

中国方面周二敦促苏丹尽快寻找营救29名在苏丹南科尔多凡州遭劫持的中国工人，并表示对此事深表震惊。新华社报道，中国外交部副部长谢杭生召见苏丹驻华使馆临时代办，就中方人员遭劫持事件提出紧急交涉。此前苏丹反政府武装称他们在与苏丹军队激战後，处於安全考虑，周六带走29名中国工人。路透

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