南苏丹批评中国在处理南北苏丹冲突上太谨慎

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透伦敦5月1日电(记者 Yeganeh Torbati)---南苏丹首席谈判代表帕甘·阿姆(Pagan Amum)周二批评中国在解决南北苏丹危机方面未发挥更积极作用。
中国对苏丹和南苏丹均支持，因此需微妙平衡与两国关系。
南苏丹总统基尔(Salva Kiir)上周访华时，中国承诺向南苏丹提供80亿美元的发展基金。
国际能源署数据显示，中国是南苏丹石油的最大买家，中国去年从两国日均进口原油26万桶。
帕甘·阿姆在伦敦查塔姆研究所(Chatham House)演讲时表示，中国的平衡方式太过谨慎。
“坦白地说，中国并未成功。他们任命了一个特使，但这名特使来得很迟，而且非常谨慎。”
“我们希望看到中国发挥更积极的作用，他们的作用还不是很积极。中国或许亦（需要）令外交政策与其国际地位和在国外的巨额投资相匹配。”
“他们绝对需要更积极，尤其是在苏丹和南苏丹关系上，”他说道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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