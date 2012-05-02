南苏丹批评中国在处理南北苏丹冲突上太谨慎

南苏丹总统基尔(Salva Kiir)上周访华时，中国承诺向南苏丹提供80亿美元的发展基金。

帕甘·阿姆在伦敦查塔姆研究所(Chatham House)演讲时表示，中国的平衡方式太过谨慎。

“坦白地说，中国并未成功。他们任命了一个特使，但这名特使来得很迟，而且非常谨慎。”

“我们希望看到中国发挥更积极的作用，他们的作用还不是很积极。中国或许亦（需要）令外交政策与其国际地位和在国外的巨额投资相匹配。”