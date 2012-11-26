苏丹和中国将建立农产品自由贸易区

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透喀土穆11月25日电---苏丹官方SUNA新闻社周日报导称，苏丹允许中国建立一个农产品和牲畜自由贸易区，以推动双边贸易。苏丹寻求增加农产品出口以抵消石油收入的减少。
中国是苏丹主要贸易夥伴，也是其发展项目的投资者。美国因该国人权纪录对苏丹实施禁运，很少有西方国家或企业愿意与苏丹打交道，中国向苏丹伸出援手。
自南苏丹2011年7月独立，苏丹失去四分之三的石油产出後，苏丹一直试图增加农产品和牲畜的出口，创造新的收入及外汇来源。
SUNA报导称，苏丹与中国在苏丹代表团访问北京期间签署了一份关於建立农产品贸易区的谅解备忘录。但报导没有给出时间表或细节。中国还将帮助苏丹培训农业工人及在设备上提供帮助。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
路透北京2月27日 - 中国外管局近日发布通知称，银行间债券市场境外机构投资者可以在具备资格的境内金融机构办理人民币对外汇衍生品业务，该业务遵守实需交易原则，限于对冲以境外汇入资金投资银行间债券市场产生的外汇风险敞口。
路透北京2月27日 - 路透综合33家分析机构的预估中值显示，中国2月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.1。虽然高频数据显示工业生产指标表现不错，但由于2月初仍正值中国传统春节假期，制造业生产受到一定影响。