苏丹和中国将建立农产品自由贸易区

路透喀土穆11月25日电---苏丹官方SUNA新闻社周日报导称，苏丹允许中国建立一个农产品和牲畜自由贸易区，以推动双边贸易。苏丹寻求增加农产品出口以抵消石油收入的减少。

中国是苏丹主要贸易夥伴，也是其发展项目的投资者。美国因该国人权纪录对苏丹实施禁运，很少有西方国家或企业愿意与苏丹打交道，中国向苏丹伸出援手。

自南苏丹2011年7月独立，苏丹失去四分之三的石油产出後，苏丹一直试图增加农产品和牲畜的出口，创造新的收入及外汇来源。

SUNA报导称，苏丹与中国在苏丹代表团访问北京期间签署了一份关於建立农产品贸易区的谅解备忘录。但报导没有给出时间表或细节。中国还将帮助苏丹培训农业工人及在设备上提供帮助。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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