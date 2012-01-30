中方称与在苏丹遭劫持中国员工失去联系

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京1月30日电---新华社周一报导称，中国驻苏丹大使馆与被该国反叛武装在边境地区南科尔多凡州劫持的29名中国建筑工人失去联系。
苏丹反叛武装--苏丹人民解放运动北方局（SPLM-N）周日称，他们与苏丹政府军交战後，扣押了29名中国工人，理由是为了这些工人自身的安全。
但中方表态称，这些工人是被劫持的。中国驻苏丹大使馆一名官员向新华社表示，他们与这些工人失去联系。
据新华社报导，这位官员称，“被劫持的中国人员与外界的所有通讯联系都被切断。”
中国水电建设集团国际工程有限公司的官员称，公司和政府机构“正在尽一切可能营救失踪工人。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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