中资筑路企业多名员工在苏丹遭劫持

美国参议院通过戈萨奇出任大法官提名 特朗普获得大胜
路透华盛顿4月7日 - 美国共和党主导的参议院让特朗普取得了上任以来的最大胜利，他们顶住民主党的强烈反对，确认了特朗普的最高法院大法官提名，从而恢复了保守派大法官在最高法院占相对多数的局面。
路透喀土穆1月13日 - 苏丹国家媒体SUNA周日称，不明身份的武装人员在苏丹达尔富尔地区劫持了四名中国人。
SUNA称，周六晚间，武装人员在达尔富尔北部的法希尔(al-Fasher)附近劫持了四名中国人，包括一名工程师和三名司机，以及五名苏丹同事。报导称被劫持人员均为一家中国筑路公司工作。
报导称，当局派出18辆军车追击绑匪，但未给出更多细节。
武装分子经常在达尔富尔地区劫持外国人并索要赎金。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月9日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周日表示，美军因叙利亚被指使用化学武器而对后者发动的袭击，也是在警告包括朝鲜(北韩)等其他国家，如果他们构成危险，美国就“有可能做出回应”。
路透华盛顿4月9日 - 美国总统特朗普的高级副手周日对美国对叙利亚政策的方向表现出不同意见，因而无法确定将叙领导人阿萨德赶下台目前是否是特朗普的目标之一。