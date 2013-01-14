四名中国工人在苏丹遭劫持

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀土穆1月13日 - 苏丹国家媒体SUNA周日称，不明身份的武装人员在苏丹达尔富尔地区劫持了四名中国工人。
SUNA称，周六晚间，武装人员在达尔富尔北部的法希尔(al-Fasher)附近劫持了四名中国人，包括一名工程师和三名司机，以及五名苏丹同事。报导称被劫持人员均为一家中国筑路公司工作。
报导称，当局派出18辆军车追击绑匪，但未给出更多细节。
武装分子经常在达尔富尔地区劫持外国人并索要赎金。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。