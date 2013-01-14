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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:26 BJT

四名中国工人在苏丹遭劫持

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀土穆1月13日 - 苏丹国家媒体SUNA周日称，不明身份的武装人员在苏丹达尔富尔地区劫持了四名中国工人。

SUNA称，周六晚间，武装人员在达尔富尔北部的法希尔(al-Fasher)附近劫持了四名中国人，包括一名工程师和三名司机，以及五名苏丹同事。报导称被劫持人员均为一家中国筑路公司工作。

报导称，当局派出18辆军车追击绑匪，但未给出更多细节。

武装分子经常在达尔富尔地区劫持外国人并索要赎金。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌
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