中国敦促苏丹尽快营救遭劫持工人

路透北京1月31日电（记者 Chris Buckley）---中国方面周二敦促苏丹尽快寻找营救29名在苏丹南科尔多凡州遭劫持的中国工人，并表示对此事深表震惊。

新华社报导称，中国外交部副部长谢杭生召见苏丹驻华使馆临时代办，就中方人员遭劫持事件提出紧急交涉。

中方就此事与苏丹紧急交涉，凸显中国在确保遭劫建筑工人安全回来方面面临的压力。中国政府周二宣布，已於周一派出由外交部和其他机构官员组成的工作组，前往苏丹协助开展营救工作。

根据外交部网站，谢杭生表示：“中国政府高度重视保护海外公民的安全，对此次劫持事件的发生深感震惊。”

“中方敦促苏方从两国友好合作关系大局出发，继续通过多种渠道，加大解救力度，尽一切可能确保中方人员安全，并千方百计为其尽快安全获释创造条件。”

反政府武装--苏丹人民解放运动（北方局）称，他们在与苏丹军队激战後，处於对其安全考虑，周六带走了29名中国工人。自去年6月以来，苏丹军队一直在南科尔多凡州打击该反政府武装。

据新华社报导，中国驻苏丹大使罗小光也加大向苏丹政府的施压力度，敦促苏方尽快找到中方人员的下落。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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