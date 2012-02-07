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时事要闻 | 2012年 2月 7日 星期二 19:03 BJT

在苏丹被劫持中国工人已获释--新华

路透上海2月7日电---中国新华社周二报导,此前在苏丹被劫持的中国工人已被释放,并已由红十字国际委员会接收.

苏丹外交部亦已确认了该消息.

中国中水电集团公司在苏丹的一个工地1月28日遭到当地反政府组织"苏丹人民解放运动"一股武装分子袭击,共有29名中国员工被这股武装分子劫走.(完)

--发稿 边竞; 审校 丁淑琴

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