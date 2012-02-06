更正：苏丹反政府武装称将“很快”释放中国人质

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
(更正：因原文有误，内文第六段“同劫持者”不正确，应为“同被绑架工人”以电话保持联系)
路透喀土穆2月6日电---苏丹反政府武装周一称，他们将“很快”释放29名中国人质。这些人质在苏丹边界南科尔多凡地区被劫持，政府军与反政府武装在该地区的战斗已持续数月。
苏丹反政府武装“苏丹人民解放运动”北方局上月在南科尔多凡地区绑架这些中国建筑工人，该地区盛产石油，与刚独立的南苏丹接壤。
苏丹反政府武装发言人Arnu Ngutulu Lodi称：“这些中国工人将很快被释放，‘苏丹人民解放运动’北方局与中国政府的谈判持续。”
他表示，苏丹政府军的空袭阻碍了人质释放进程，并称“苏丹人民解放运动”北方局正等待苏丹与中国就人质移交事宜达成协议。
目前无法获得苏丹军方的评论。
中国外交部发言人刘为民在北京对记者表示，中方外交人员同被绑架工人以电话保持联系。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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