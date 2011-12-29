苏丹要求与中国交易使用人民币和苏丹镑取代美元

中国阿里巴巴集团澳新总部开幕 欲从全球需求升温中获益
路透悉尼2月4日 - 中国电商巨头阿里巴巴集团设在墨尔本的澳新总部周六开幕。这是该公司首次在该区域进行业务扩张，希望可从全球对澳新商品的需求升温中获益。
路透喀土穆12月28日电---苏丹央行总裁周三说,该国正在与中国讨论,研议两国间的交易能否以苏丹镑和人民币来取代美元.
自从南苏丹在7月独立後,苏丹镑兑美元在黑市已大幅贬值.苏丹外汇的主要来源为石油,日均产量50万桶,南苏丹产量占约四分之三.
中国是南、北苏丹的主要投资者,投资领域包括建筑和石油项目.
"我们已经向中国提出正式请求,希望以苏丹镑和人民币来进行交易,可能再过不久,我们就可以不再使用美元,"央行总裁Mohamed Kheir al-Zubeir对记者说.
他说苏丹央行正和中国人行讨论这项议题,不过他并未给出时间表或其他相关细节.
苏丹在分裂前是去年中国第六大原油进口来源,供应量1,260万吨.最大供应者为沙特阿拉伯,达4,460万吨.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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