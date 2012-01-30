14名在苏丹遭劫持中国员工已获救--中新网

路透北京1月30日电---中国新闻网周一援引苏丹官方通讯社称,政府军已成功解救了14名在苏丹南科尔多凡州被反政府武装劫持的中国员工,但另15名未被解救的中国员工目前情况不明.

中国中水电集团公司在苏丹的一个工地周六遭到当地反政府组织"苏丹人民解放运动"一股武装分子袭击,共有29名中国员工被这股武装分子劫走.

报导援引苏丹南科尔多凡州州长艾哈迈德·哈伦称,被解救的14名中国员工状况良好,没有受伤.

苏丹边境产油区南科尔多凡州的反叛武装周日称,他们与苏丹政府军交战後,扣押了29名中国工人,理由是为了这些工人自身的安全.

中国外交部发言人刘为民就此事答记者问时表示,中方敦促苏方在确保中方人员安全的前提下积极开展搜救.(完)

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--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯

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