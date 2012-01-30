14名在苏丹遭劫持中国员工已获救--中新网

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京1月30日电---中国新闻网周一援引苏丹官方通讯社称,政府军已成功解救了14名在苏丹南科尔多凡州被反政府武装劫持的中国员工,但另15名未被解救的中国员工目前情况不明.
中国中水电集团公司在苏丹的一个工地周六遭到当地反政府组织"苏丹人民解放运动"一股武装分子袭击,共有29名中国员工被这股武装分子劫走.
报导援引苏丹南科尔多凡州州长艾哈迈德·哈伦称,被解救的14名中国员工状况良好,没有受伤.
苏丹边境产油区南科尔多凡州的反叛武装周日称,他们与苏丹政府军交战後,扣押了29名中国工人,理由是为了这些工人自身的安全.
中国外交部发言人刘为民就此事答记者问时表示,中方敦促苏方在确保中方人员安全的前提下积极开展搜救.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 杨淑祯
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