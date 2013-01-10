苏丹获中国一家银行15亿美元贷款

苏丹财政部长Ali Mahmoud周三称，苏丹获得中国一家银行15亿美元的贷款，由中石油提供担保，但未透露是哪家银行提供贷款。据称这笔贷款将用于填补财政空缺和增强国际收支。2011年南苏丹的独立导致苏丹失去四分之三的石油产量，该国从此陷入经济危机。石油是苏丹预算和外汇收入的主要来源。路透