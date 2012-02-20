苏丹石油收入受损 推迟偿还中国债务

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透喀土穆2月18日电---苏丹财长周六表示,该国所欠中国债务获准延期五年,以弥补来自南部产油地区的收入损失.
苏丹财长Ali Mahmoud还对记者表示,如果满足包括在南部边境地区恢复和平等条件,美国同意减免更多的苏丹债务.
他说,苏丹今年以来出口了价值大约4亿美元的黄金.
苏丹自南苏丹去年7月宣布独立以来,一直面临严重的经济危机.南苏丹独立,使苏丹损失了大约四分之三的原油产量.原油是两国的经济支柱.
苏丹南部油田的产量损失导致外汇流入减少并推高了通胀率.官员们已经表示,苏丹可以通过提高农产品和矿产品的出口来弥补原油销售的损失.
Mahmoud称,考虑到苏丹岁入的下滑,中国已经同意苏丹推迟债务偿付.中国是苏丹原油,建筑和其它经济领域的主要投资者.
"我们已经成功说服中国将债务延期五年,"他表示但并未指明其中涉及多少金额的债务,"我们对他们说,以前我们是通过石油收入来偿付款项,但现在我们没有那些收入了."
苏丹的外债估计约有380亿美元.(完)
--编译 张涛/高琦; 审校 白云
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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