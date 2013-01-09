苏丹获中国一家银行15亿美元贷款

路透阿布扎比1月9日（记者 Stanley Carvalho） - 苏丹财政部长Ali Mahmoud周三称，苏丹获得中国一家银行15亿美元的贷款，由中石油提供担保。

2011年，南苏丹的独立导致苏丹失去四分之三的石油产量，苏丹从此陷入经济危机。石油是苏丹预算和外汇收入的主要来源。

“这15亿美元贷款将用于填补财政空缺和增强国际收支。”Mahmoud在阿布扎比对路透表示，并称获得贷款的时间为去年12月31日。他拒绝透露这家银行的名字。

Mahmoud还表示，苏丹今年将增加农产品出口，以抵消石油出口的下降。

“失去大多数石油出口以后，我们正在加强农产品出口。今年我们预计将出口食用油，并将糖进口量减半。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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