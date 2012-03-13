苏丹称南北苏丹石油争端难迅速解决

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透喀土穆3月12日电（记者 Ulf Laessing/Khalid Abdelaziz）---苏丹一名高级官员称，南北苏丹石油过境费争端无望迅速解决，并谴责南苏丹阻碍达成或为两国经济解困的协议。
苏丹国家石油部长Ishaq Adam Gamaa坚称，苏丹没有急於达成任何协议的压力，因为该国经济体不需石油也能存活。这是对南苏丹含蓄的警告，因为南苏丹98%的收入来自石油。
联合国安理会和欧盟上周敦促南北苏丹结束石油争端。一些西方外交人士担忧，鉴於石油是南北苏丹的生命线，这一争端或引发战争。
根据2005年达成的结束内战和平协议，南苏丹於去年7月独立。但南北苏丹仍争论不休的是，南苏丹通过苏丹管道出口石油，应支付苏丹多少过境费。
自苏丹扣留南苏丹部分石油，补偿其所谓的南苏丹欠付过境费後，南苏丹於今年1月全面停产石油，之前该国石油日产量约为35万桶。
非洲联盟正在亚的斯亚贝巴展开新一轮谈判，力争达成一项协议，但Gamaa指责南苏丹不愿妥协。
他周日在石油部接受路透采访时表示：“他们坚持连非盟的提议都不愿意讨论。”他还称，是否能达成协议取决於南苏丹，“决定权在他们手中。”
Gamaa表示，停产石油对苏丹影响较小，因为其经济规模更大，拥有多种收入来源，例如黄金和畜类出口。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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