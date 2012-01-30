苏丹释放南苏丹油轮 但过境费纠纷仍存

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透朱巴/迪拜1月30日电---苏丹释放了扣押的装载南苏丹原油的油轮，日前两国因出口过境费用陷入纷争。
苏丹石油部长Awad al-Jaz表示，释放油轮也是出於努力与南苏丹就过境费达成协议的部分考量，但迄今“我们还没有得到对方的积极响应。”
南苏丹抗议苏丹扣押油轮，完全关闭了石油产出，两国就达成协议的会谈也在周末破裂。
南苏丹石油和矿业部长Stephen Dhieu Dau在接受电话采访时表示：“被扣押的四艘油轮已於昨天下午5点获释。”
“这些油轮承载的石油发运给Vitol公司和中石化。”
他表示，已有350万桶石油获释，但苏丹现在应取消对其余540万桶石油的扣留。这也意味着两国纠纷远未解决。
Dau表示：“油轮还在等待。”“如果他们有谈判的诚意，他们应允许我们前往苏丹并解除对石油的扣留。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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