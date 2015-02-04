两名俄罗斯人在苏丹达尔富尔地区遭绑架

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透喀土穆/俄罗斯2月3日 - 据官员周二称，苏丹达尔富尔地区武装分子绑架了UTair航空公司的两名俄罗斯籍员工。该航空公司与国际社会驻当地维和机构签有合同。
苏丹政府否认了用赎金换取被绑二人获释的可能性。
UTair称，上周四，非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动（UNAMID）的一辆小巴士在Zalingei镇被六辆车拦截，公司的两名员工遭绑架。
“乘客们被人用枪指着从小巴士下来后带走，方向不明，”该公司在声明中称。
声明称，人质劫持者尚未提出任何要求。
俄罗斯外交部称，UTair的这两名员工遭绑架时未受伤，政府正在努力营救他们。
俄罗斯联邦调查委员会称，遭绑架的两人中，有一人在UTair担任经理，另一人是技术人员。
苏丹外交部称，这起绑架事件并非政治行为。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。