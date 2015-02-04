两名俄罗斯人在苏丹达尔富尔地区遭绑架

路透喀土穆/俄罗斯2月3日 - 据官员周二称，苏丹达尔富尔地区武装分子绑架了UTair航空公司的两名俄罗斯籍员工。该航空公司与国际社会驻当地维和机构签有合同。

苏丹政府否认了用赎金换取被绑二人获释的可能性。

UTair称，上周四，非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动（UNAMID）的一辆小巴士在Zalingei镇被六辆车拦截，公司的两名员工遭绑架。

“乘客们被人用枪指着从小巴士下来后带走，方向不明，”该公司在声明中称。

声明称，人质劫持者尚未提出任何要求。

俄罗斯外交部称，UTair的这两名员工遭绑架时未受伤，政府正在努力营救他们。

俄罗斯联邦调查委员会称，遭绑架的两人中，有一人在UTair担任经理，另一人是技术人员。

苏丹外交部称，这起绑架事件并非政治行为。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。