两名俄罗斯人在苏丹达尔富尔地区遭绑架

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀土穆/俄罗斯2月3日 - 据官员周二称，苏丹达尔富尔地区武装分子绑架了UTair航空公司的两名俄罗斯籍员工。该航空公司与国际社会驻当地维和机构签有合同。
苏丹政府否认了用赎金换取被绑二人获释的可能性。
UTair称，上周四，非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动（UNAMID）的一辆小巴士在Zalingei镇被六辆车拦截，公司的两名员工遭绑架。
“乘客们被人用枪指着从小巴士下来后带走，方向不明，”该公司在声明中称。
声明称，人质劫持者尚未提出任何要求。
俄罗斯外交部称，UTair的这两名员工遭绑架时未受伤，政府正在努力营救他们。
俄罗斯联邦调查委员会称，遭绑架的两人中，有一人在UTair担任经理，另一人是技术人员。
苏丹外交部称，这起绑架事件并非政治行为。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。