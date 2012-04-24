南苏丹遭空袭 军方称苏丹向其宣战

中国外长和美国国务卿就双边关系和其它话题交换意见--新华
路透北京2月17日 - 新华社周五报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。
路透南苏丹本提乌外4月23日电（记者 Hereward Holland）---当地居民和官员称，苏丹战机周一轰炸南苏丹产油区联合州首府本提乌（Bentiu）的一个市场。南苏丹军方称此次袭击是在向该国宣战。
苏丹否认进行过任何空袭，但该国总统巴希尔称不会与南苏丹恢复谈判，并表示南苏丹政府只能听懂“枪的语言”，两国政治紧张局势急剧升级。
一位路透记者看到，有战机向本提乌的一座桥梁附近扔下两枚炸弹，但飞机归属哪国无法证实。他还目睹市场着火和一名儿童尸体。
联合国秘书长潘基文的新闻办公室发表声明称，他“对苏丹军队空袭南苏丹表示谴责，呼吁苏丹政府立即停止所有敌对行为”。
南苏丹去年7月脱离苏丹而独立，两国持续数周的边境冲突，使他们进入全面战争的边缘。
南苏丹军方--苏丹人民解放军（SPLA）发言人Philip Aguer在本提乌遭到轰炸後称：“巴希尔正在向南苏丹宣战。”
Aguer和联合国驻南苏丹使团称，空袭造成两人死亡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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