南苏丹调查中国企业是否协助苏丹“窃取”其石油

路透朱巴2月17日电（记者 Ulf Laessing）---南苏丹周五表示，已启动法律程序，追查因过境费问题遭邻国苏丹扣留并出售的石油，并将调查中国石油企业是否牵涉其中。

南苏丹出口原油需取道苏丹，但双方未就石油过境费达成协议，苏丹以此为由扣留了部分南苏丹石油。行业消息人士告知路透，苏丹至少已经卖掉了一批船货。

南苏丹作出的回应是全面停止石油生产，该国往常日产量为35万桶。南苏丹指控苏丹去年12月以来扣留了其600万桶原油。

“石油部已通知司法部，并通过国际法律顾问发布法律公告，追查这些被窃石油的下落。”南苏丹政府发言人Barnaba Marial Benjamin对记者称。

Benjamin还表示，南苏丹政府正调查在苏丹的中国石油企业是否曾协助苏丹扣留原油。

“若调查证实如此，南苏丹政府肯定会采取行动。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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