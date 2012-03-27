南苏丹称苏丹轰炸了其主要油田

路透朱巴3月27日电---南苏丹表示，苏丹空军周二轰炸了南苏丹Unity州在边境地区的主要油田，两国暴力冲突升级。

Unity州新闻部长Gideon Gatpan对路透表示：“今天早晨你打电话来时，我听到Antonov飞机盘旋在Bentiu镇的上空，因为它刚刚在Unity州的主要油田投下了几枚炸弹。”

他在电话中表示：“现在它已返回，可能是去加油，或许还会再回来。”

路透未联系到苏丹军方发言人Sawarmi Khaled Saad，但在Unity州运营的大尼罗河石油作业公司(GNPOC)证实了轰炸一事。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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