南苏丹称苏丹轰炸了其主要油田

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透朱巴3月27日电---南苏丹表示，苏丹空军周二轰炸了南苏丹Unity州在边境地区的主要油田，两国暴力冲突升级。
Unity州新闻部长Gideon Gatpan对路透表示：“今天早晨你打电话来时，我听到Antonov飞机盘旋在Bentiu镇的上空，因为它刚刚在Unity州的主要油田投下了几枚炸弹。”
他在电话中表示：“现在它已返回，可能是去加油，或许还会再回来。”
路透未联系到苏丹军方发言人Sawarmi Khaled Saad，但在Unity州运营的大尼罗河石油作业公司(GNPOC)证实了轰炸一事。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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