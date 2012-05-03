安理会威胁对苏丹和南苏丹进行制裁

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透联合国5月2日电（记者 Michelle Nichols）---联合国安理会周三威胁，如果苏丹和南苏丹不能控制不断升级的冲突并於两周内恢复和谈，将对两国实施制裁。
安理会15个成员国一致通过决议。两国边境冲突长达数周，引发可能爆发全面战争的担忧。
“冲突必须立即停止，”美国常驻联合国代表赖斯说道。
中国和俄罗斯不愿威胁对两国进行制裁，但是仍投了赞成票，因非洲联盟曾要求通过有法律约束力的决议。
“我们对制裁或威胁使用制裁一向持十分慎重的态度。中方一贯主张非洲人通过非洲方式解决非洲问题，”中国常驻联合国代表李保东说道。
根据周三通过的决议，安理会威胁依照联合国宪章第41条，对苏丹和南苏丹采取“额外措施”。联合国宪章第41条允许安理会对不听从其决定的国家实施经济和外交制裁。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
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