西方推动威胁制裁苏丹和南苏丹 中俄反对

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透联合国5月1日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国代表称，若苏丹和南苏丹对要求其停止冲突的呼声置之不理，西方将推动安理会威胁对其实施制裁，但中国和俄罗斯对此表示反对。
苏丹和南苏丹未能解决石油收入及划界争端，其边境冲突已持续数周，这令外界担忧两国或爆发全面战争。联合国目前正就苏丹和南苏丹问题进行协商。
数名要求匿名的西方外交人士告诉路透，联合国安理会成员国代表周一在纽约举行会议，力求就修改美国起草的苏丹和南苏丹决议达成一致。安理会成员希望本周晚些时候能对决议进行投票表决。
经过讨论，美国传阅了修改後的决议草案。该草案要求根据联合国宪章第41条，威胁对苏丹和南苏丹采取“额外措施”。
一名外交人士告诉路透：“草案进行投票表决前，很可能还会出现变动。我们预计周三将进行投票。中国不希望提及第41条。”
安理会外交人士称，俄罗斯将支持中国淡化决议的努力，也不喜欢决议中提到第41条。联合国宪章第41条并非授权军事介入。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。