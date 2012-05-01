西方推动威胁制裁苏丹和南苏丹 中俄反对

路透联合国5月1日电（记者 Louis Charbonneau）---联合国代表称，若苏丹和南苏丹对要求其停止冲突的呼声置之不理，西方将推动安理会威胁对其实施制裁，但中国和俄罗斯对此表示反对。

苏丹和南苏丹未能解决石油收入及划界争端，其边境冲突已持续数周，这令外界担忧两国或爆发全面战争。联合国目前正就苏丹和南苏丹问题进行协商。

数名要求匿名的西方外交人士告诉路透，联合国安理会成员国代表周一在纽约举行会议，力求就修改美国起草的苏丹和南苏丹决议达成一致。安理会成员希望本周晚些时候能对决议进行投票表决。

经过讨论，美国传阅了修改後的决议草案。该草案要求根据联合国宪章第41条，威胁对苏丹和南苏丹采取“额外措施”。

一名外交人士告诉路透：“草案进行投票表决前，很可能还会出现变动。我们预计周三将进行投票。中国不希望提及第41条。”

安理会外交人士称，俄罗斯将支持中国淡化决议的努力，也不喜欢决议中提到第41条。联合国宪章第41条并非授权军事介入。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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